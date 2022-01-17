في كفرحزير...ضربوه وسرقوا سيارته!

تعرض المواطن "إ. ج" للإعتداء من قبل مجهولين على طريق داخلية في بلدة كفرحزير حيث تعرض لكسور في جمجمته.وقد سرق المعتدون سيارته قبل أن يلوذوا بالفرار.وعملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني على نقله الى المستشفى.وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.