لبنان

مأساة في فغال... وفاة امراة جرّاء حريق داخل منزلها!

Lebanon 24
17-01-2022 | 04:17
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 اندلع حريق في منزل (ط.خ) في بلدة فغال، ما أدى الى وفاة زوجته البالغة من العمر 68 عاما التي كانت موجودة مع ابنها في المنزل.
 
وحضرت الى المكان عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل الاقليمي التي عملت على اخماد الحريق، بإنتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، وخبير الحرائق لاعطاء افادته عن الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق. كما عملت عناصر الصليب الاحمر على نقل ابن الفقيدة الى مستشفى سيدة مارتين للمعالجة وهو بصحة جيدة.
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