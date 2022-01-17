مأساة في فغال... وفاة امراة جرّاء حريق داخل منزلها!

اندلع حريق في منزل (ط.خ) في بلدة فغال، ما أدى الى وفاة زوجته البالغة من العمر 68 عاما التي كانت موجودة مع ابنها في المنزل.



وحضرت الى المكان عناصر الدفاع المدني من مركز جبيل الاقليمي التي عملت على اخماد الحريق، بإنتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة، وخبير الحرائق لاعطاء افادته عن الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق. كما عملت عناصر الصليب الاحمر على نقل ابن الفقيدة الى مستشفى سيدة مارتين للمعالجة وهو بصحة جيدة.