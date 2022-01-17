لبنان

اغلاق موقف الانروا في صيدا... ما السبب؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 04:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اغلاق موقف الانروا في صيدا احتجاجا على مزاعم تقصيرها تجاه جائحة كورونا.
 
واكد عضو اللجنة الشعبية عدنان الرفاعي ان "الانروا باهمالها شريكة في تفشي هذا الفيروس".
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