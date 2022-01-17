اغلاق موقف الانروا في صيدا... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اغلاق موقف الانروا في صيدا احتجاجا على مزاعم تقصيرها تجاه جائحة كورونا.

واكد عضو اللجنة الشعبية عدنان الرفاعي ان "الانروا باهمالها شريكة في تفشي هذا الفيروس".