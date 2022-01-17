لبنان

سرقات متكررة في هذه المنطقة... اليكم آخرها

Lebanon 24
17-01-2022 | 04:25
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تعرضت محطة ضخ الصرف الصحي الموجودة في عرمان - المنية لعملية إقتحام ليلية وتم نهب محتوياتها، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
وتتعرض منطقة عرمان في المنية لسرقات متكررة شبه يومية لخطوط شبكة الكهرباء العامة حيت يقوم اللصوص بقطع اسلاك الشبكة الموصلة للمنازل.
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