لبنان

حادث سير في صور... ماذا عن الأضرار؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 04:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين آلية تابعة للجيش وسيارة مدنية على طريق المساكن الشعبية - البرج الشمالي شرق صور، مما ادى الى زحمة سير.
فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.
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حادث سير

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