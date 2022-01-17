حادث سير في صور... ماذا عن الأضرار؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين آلية تابعة للجيش وسيارة مدنية على طريق المساكن الشعبية - البرج الشمالي شرق صور، مما ادى الى زحمة سير.

فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.