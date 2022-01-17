9
o
بيروت
9
o
طرابلس
4
o
صور
9
o
جبيل
8
o
صيدا
9
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
7
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حادث سير في صور... ماذا عن الأضرار؟
Lebanon 24
17-01-2022
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين آلية تابعة للجيش وسيارة مدنية على طريق المساكن الشعبية - البرج الشمالي شرق صور، مما ادى الى زحمة سير.
فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.
مواضيع ذات صلة
حادث سير مروّع وسقوط جرحى... ماذا حصل فجر اليوم في زوق مصبح؟ (صور)
Lebanon 24
حادث سير مروّع وسقوط جرحى... ماذا حصل فجر اليوم في زوق مصبح؟ (صور)
17/01/2022 22:11:31
17/01/2022 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في عين بعال... 3 اصابات في حادث سير (صور)
Lebanon 24
في عين بعال... 3 اصابات في حادث سير (صور)
17/01/2022 22:11:31
17/01/2022 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
5 جرحى في حادث سير مروّع تحت جسر حبوش! (صور)
Lebanon 24
5 جرحى في حادث سير مروّع تحت جسر حبوش! (صور)
17/01/2022 22:11:31
17/01/2022 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريحان جراء حادث سير على طريق عام طيردبا (صور)
Lebanon 24
جريحان جراء حادث سير على طريق عام طيردبا (صور)
17/01/2022 22:11:31
17/01/2022 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
صور
حادث سير
تابع
الأكثر قراءة
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
Lebanon 24
وهاب يفجر مفاجأة جديدة عن سعر الدولار.. عند أي رقم سيتم تثبيته؟
15:18 | 2022-01-16
16/01/2022 03:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الطقس.. ما سيشهده لبنان يوم الخميس غير متوقع!
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الطقس.. ما سيشهده لبنان يوم الخميس غير متوقع!
16:35 | 2022-01-16
16/01/2022 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
Lebanon 24
لبنان سيتعرض لموجات قطبية.. الثلوج ستلامس الـ 300 م والطقس البارد مستمر حتى هذا الموعد!
02:51 | 2022-01-17
17/01/2022 02:51:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
Lebanon 24
نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة
06:12 | 2022-01-17
17/01/2022 06:12:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
Lebanon 24
هذا ما فعلته "السوبرماركت " بالزبائن
02:15 | 2022-01-17
17/01/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:49 | 2022-01-17
خطوة داخل لبنان قد تمثل نقلة "صحية" نوعيّة.. ما هي؟
13:13 | 2022-01-17
"جرائم المعلوماتيّة" في قوى الأمن تستدعي مدير تلفزيون.. ما القصة؟
12:00 | 2022-01-17
تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه
14:59 | 2022-01-17
محمد سليمان: الاعتداء على الامارات مستنكر
14:57 | 2022-01-17
الحلبي التقى رابطة جامعات لبنان ورؤساء الجامعات ومجلس التعليم العالي
14:27 | 2022-01-17
باسيل يستنكر الاعتداء على الإمارات.. هذا ما قاله
فيديو
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تمام بليق يطلب من جويل بدر الكشف عن تاتو على جسدها وزوجها يرفض تصرفه.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب محمول متطور من Lenovo.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-01-16
17/01/2022 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعافيه من كورونا.. إعلامي شهير يعلن وصيته: "ما تسيبوش كلاب السكك ينهشوا في لحمي" (فيديو)
05:00 | 2022-01-16
17/01/2022 22:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact