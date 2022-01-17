سلوم زار البطريرك الراعي: للحفاظ على نوعية وجودة الدواء

زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي. وجرى خلال اللقاء وفق المكتب الاعلامي لسلوم، عرض لوضع الدواء في لبنان وعمل نقابة الصيادلة من أجل تأمين الدواء للمواطنين. وشدد سلوم على "أهمية الحفاظ على نوعية وجودة الدواء".وتحدث سلوم عن المؤتمر المرتقب الذي تقيمه النقابة في أيار المقبل تحت عنوان "هويتنا الدوائية". وخلال اللقاء قدم سلوم درعا تذكارية للبطريرك الراعي الذي استبقاه علىمائدة الغداء.