صرخة من داخل رومية: "سنموتُ من البرد"!

أطلق أحد سجناء رومية صرخة عبر موقع "لبنان24" للفت الأنظار إلى المعاناة التي يعيشونها، متوجهاً إلى وزارة الداخليّة والمعنيين بالقول: "نحن نموت ببطئ. الوضع خرج عن السيطرة خصوصاً مع موجة الصقيع التي نواجهها، حيث لا يتم تأمين أدنى حقوق السجين. حتى ماء ساخنة لا يوجد للاستحمام".

وختم: " نحن نموت كل يوم 100 مرة... إنّ لم نمت بسبب الجوع والمرض سنموت بسبب الصقيع".