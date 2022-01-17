لبنان

صرخة من داخل رومية: "سنموتُ من البرد"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2022 | 04:58
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أطلق أحد سجناء رومية صرخة عبر موقع "لبنان24" للفت الأنظار إلى المعاناة التي يعيشونها، متوجهاً إلى وزارة الداخليّة والمعنيين بالقول: "نحن نموت ببطئ. الوضع خرج عن السيطرة خصوصاً مع موجة الصقيع التي نواجهها، حيث لا يتم تأمين أدنى حقوق السجين. حتى ماء ساخنة لا يوجد للاستحمام".
 
وختم: "نحن نموت كل يوم 100 مرة... إنّ لم نمت بسبب الجوع والمرض سنموت بسبب الصقيع".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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