لبنان

ما جديد ملف قانون إنزال عقوبات على مهربي السلع المدعومة؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:28
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 17/1/2022 برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب آلان عون ومحمد الحجار.
 
كما حضر الجلسة كل من ممثلي وزارة العدل القاضيان ايمن احمد وانجيلا داغر وممثل المديرية العامة للجمارك فادي ابو غاريوس.
 
واستكملت مناقشة اقتراح القانون الرامي الى انزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، وخلال الجلسة قدم رئيس اللجنة مسودة اقتراح قانون كمشروع للدرس.

وتم التوافق على استكمال البحث في جلسة لاحقة.
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