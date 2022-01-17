لبنان

بعد سرقة سيارته... ضربوه وفروا الى جهة مجهولة

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:35
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض المواطن "إ. ج" للإعتداء من قبل مجهولين على طريق داخلية في بلدة كفرحزير الكورة تسبّبت له بكسور في جمجمته.

وقد أقدم المعتدون على سرقة سيارته قبل أن يلوذوا بالفرار.

وعملت فرق الإسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني على نقله الى المستشفى وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.
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