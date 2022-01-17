لبنان

بقرادونيان: انشاالله اطلع انا غلطان

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:36
A-
A+
Doc-P-908018-637780200421741408.jpeg
Doc-P-908018-637780200421741408.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد النائب هاغوب بقرادونيان عبر حسابه الخاص على "تويتر":
 
"كل ما أتمناه أن لا يكون إنخفاض الدولار لعبة جديدة أخرى و أكيد مشبوهة لإفلاس المواطن.
انشاالله اطلع انا غلطان".
مواضيع ذات صلة
قرارٌ جديد بشأن منصات الدولار في لبنان.. هذا ما سيحصل قريباً
lebanon 24
17/01/2022 22:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ
lebanon 24
17/01/2022 22:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يعاود الارتفاع... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
lebanon 24
17/01/2022 22:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيستمر انخفاض سعر الدولار؟ خبير اقتصادي يكشف
lebanon 24
17/01/2022 22:12:24 Lebanon 24 Lebanon 24

هاغوب بقرادونيان

الدولار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2022-01-17
13:13 | 2022-01-17
12:00 | 2022-01-17
14:59 | 2022-01-17
14:57 | 2022-01-17
14:27 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website