بقرادونيان: انشاالله اطلع انا غلطان

غرّد النائب هاغوب بقرادونيان عبر حسابه الخاص على "تويتر":

"كل ما أتمناه أن لا يكون إنخفاض الدولار لعبة جديدة أخرى و أكيد مشبوهة لإفلاس المواطن.

انشاالله اطلع انا غلطان".