انزلقت سيارتهما على طريق مشمش - الهرمل وفُقدا... ما جديد عمليات البحث عن علي وخضر؟

تمكنت فرق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر من العثور على الشابين علي يونس وخضر عياش بعد ان فقد اثرهما منذ ليل امس، حيث سلكا طريق مشمش - الهرمل.



وقد بدأت عمليات البحث عنهما منذ ليل امس، وتمكن المسعفون من الوصول اليهما عند نقطة حرف قلعة عروبة، وهما بصحة جيدة بعد ان انزلقت سيارتهما من نوع x5 على جانب الطريق وبقيا فيها حتى صباح اليوم.