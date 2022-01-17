لبنان

انزلقت سيارتهما على طريق مشمش - الهرمل وفُقدا... ما جديد عمليات البحث عن علي وخضر؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 05:43
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تمكنت فرق البحث والانقاذ في الصليب الاحمر من العثور على الشابين علي يونس وخضر عياش بعد ان فقد اثرهما منذ ليل امس، حيث سلكا طريق مشمش - الهرمل.

وقد بدأت عمليات البحث عنهما منذ ليل امس، وتمكن المسعفون من الوصول اليهما عند نقطة حرف قلعة عروبة، وهما بصحة جيدة بعد ان انزلقت سيارتهما من نوع x5 على جانب الطريق وبقيا فيها حتى صباح اليوم.
 
 
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