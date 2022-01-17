العاصفة "HIBA" تصل غدا إلى لبنان... تحضروا للثلوج على 600 متر والامطار الغزيرة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم جزئيا فغائم مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل سرعتها الى حدود 100 كلم/س في المناطق الشمالية خلال الليل، مع وصول العاصفة الثلجية HIBA . تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق وتشتد غزارتها ابتداء من فجر الاربعاء مترافقة بعواصف رعدية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق.يحذر من ارتفاع موج البحر الذي يصل الى حدود 5 امتار.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس مستقر و بارد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، حيث يتأثر تدريجيا بالعاصفة الثلجية HIBA، التي تحمل معها امطارا غزيرة وثلوج متدنية تلامس ال 600 متر، ورياح شديدة تلامس ال100 كلم/س، وتستمر حتى ظهر الخميس حيث تنحسر تدريجيا وتحل موجة من الصقيع ويتكون الجليد في المناطق الجبلية والداخلية.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الثاني ما بين 11 و 19 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان:الاثنين: صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع نسبة رطوبة منخفضة. ويحذر من تكون الجليد وخطر الانزلاق على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 700 متر.الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي وبسيط في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم جزئيا فغائم مع اشتداد سرعة الرياح التي تصل سرعتها الى حدود 100 كلم/س في المناطق الشمالية خلال الليل، مع وصول العاصفة الثلجية HIBA .تبدأ الامطار بالهطول بشكل متفرق وتشتد غزارتها ابتداء من فجر الاربعاء مترافقة بعواصف رعدية،وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300متر وما فوق. ويحذر من ارتفاع موج البحر الذي يصل الى حدود 5 امتار.الاربعاء: غائم اجمالا مع امطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1000 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 600 متر، يبقى التحذير من تطاير اللوحات الاعلانية، وصيادي الاسماك من ارتفاع موج البحر خلال فترة قبل الظهر. ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل السيول في بعض المناطق ومن سلوك الطرق الجبلية.الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة وثلوج خلال فترة قبل الظهر على ارتفاع 600 متر ومافوق بخاصة شمال البلاد. تنحسر العاصفة HIBA اعتبارا من بعد الظهر ليحل محلها موجات من الصقيع الشديد، ما يؤدي الى جليد على ارتفاع 700 متر خلال الليل، لذا يحذر من خطر الانزلاق.-الحرارة على الساحل من 4 الى 16 درجة، فوق الجبال من-1 الى 8 درجات، في الداخل من -2 الى 9 درجات.- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الانقشاع: جيد اجمالا.الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 55%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس:6,42- ساعة غروب الشمس:16,54