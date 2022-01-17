معطيات جديدة تُكشف عن مباراة النجمة - العهد.. هذا ما قاله أحد الوزراء

نفى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ما قاله وزير الداخلية بسام المولوي في حديث تلفزيوني بشأن إلغاء أو تأجيل مباراة النجمة والعهد ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام الـ62 لكرة القدم.وقال الوزير كلاس في حديث إلى جريدة النهار: "تواصل معي أكثر من طرف (لم يرغب في الكشف عن هوية اي طرف) والجميع اعرب عن تخوفه من الشحن الذي يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي واحتمال حصول اي مضاعفات على الارض فكان جوابي واضحاً وصريحاً ان القرار يعود للجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم".أضاف: "اجريت اتصالا بوزير الداخلية القاضي (الصديق) بسام مولوي للوقوف على رأيه حول المعلومات الامنية المتوافرة لديه عن المباراة والاجواء التي تحيط بها، لكنني لم اطلب الغاء المباراة او ارسال قوة أمنية الى الملعب فهذا ليس من صلاحياتي".وتابع كلاس: "أعرف جيداً، ان لا صلاحية لوزارة الشباب والرياضة في هذا الموضوع، وأن أي تدخل في هذا الشأن سيعرض لبنان لعقوبات دولية وأنا حريص كل الحرص على كرامة الاتحاد والنوادي واللاعبين".ولم ينف كلاس تلقيه اتصالا من رئيس نادي النجمة أسعد صقال وأكد انه "اجرى اتصالا برئيس نادي العهد تميم سليمان مبديا استعداده للطرفين لتقريب وجهات النظر، كما اتصل برئيس الاتحاد المهندس هاشم حيدر "للوقوف على خاطره والتأكيد ان القرار النهائي يعود للاتحاد".