حريق داخل معمل للقطن في مزرعة يشوع (صور)

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/١٧ حريقاً شبّ داخل معمل لتصنيع القطن في مزرعة يشوع-المتن.

وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.