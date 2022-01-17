لبنان

حريق داخل معمل للقطن في مزرعة يشوع (صور)

Lebanon 24
17-01-2022 | 06:06
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٢:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/١٧ حريقاً شبّ داخل معمل لتصنيع القطن في مزرعة يشوع-المتن.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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حريق

مزرعة يشوع

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