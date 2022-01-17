لبنان

نصيحة للمواطنين.. ادفعوا هذه الفاتورة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2022 | 06:12
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ازدادت مؤخراً زيارات المواطنين إلى السنترالات ومراكز الهاتف، وذلك لدفع الفواتير المتوجّبة عليهم.
وتبين أن المواطنين يزورون تلك المراكز باستمرار وبكثافة خلال الأيام الأولى من الأسبوع، وقد نصح موظفون بعض المواطنين بضرورة تسديد الفواتير المتوجبة عليهم وسط الحديث عن امكانية ارتفاع تعرفة الإتصالات في لبنان.
كذلك، أبلغ موظفون مواطنين بضرورة الانتباه أكثر لاستهلاكِ الإنترنت الذي تقدمه شبكات "أوجيرو". ومع هذا، قال الموظفون إن عدم توفر مادة المازوت قد يزيد من انقطاع الانترنت في العديد من المناطق اللبنانيّة.

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