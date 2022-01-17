لبنان

هذه حقيقة ما حصل مع الطائرتين اليونانية والقطرية في مطار بيروت

Lebanon 24
17-01-2022 | 06:31
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قال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "بحثنا في كل التقارير المتعلقة بما حصل مع الطائرتين القطرية واليونانية".


وأشار مولوي بعد ترؤسه اجتماعا لجهاز أمن المطار إلى أنّه "تبيّن أنّ إطار الطائرة القطرية دهس مقذوفا كان موجودا على أرض المطار، وبالتالي لم يحصل أي إطلاق نار أو عمل أمني أو تخريبي أو ارهابي". وأضاف: "وجدنا في الطائرة اليونانية ثقبا تحت قمرة القيادة سببه اصطدام الطائرة بجسر صغير متحرك ولا علاقة لهذا الأمر بأي عمل إرهابي".


ولفت إلى أنّ "عناصر جهاز امن المطار هم عسكر يلتزمون واجباتهم، ورئيسهم أكد لي أنّ أحدا منهم لا يدخل إلى الطائرة لأي سبب كان".


من جانبه، قال وزير الاشغال والنقل علي حميّة "وصلنا التقرير الفني الكامل الذي يثبت بالعلم انها ليست رصاصة، إنّما فقط جسم كبير وثقيل ومتحرك هو الذي أصاب الطائرة اليونانية، لان لا احد لديه مصلحة لهز صورة لبنان في العالم".
 
 
توازيا، قال رئيس مطار بيروت فادي الحسن "تلقينا اليوم البريد الرسمي من أميركا، ويتضمن تحليلاً لكل ما حصل مع الطائرة اليونانية، ويؤكّد أنّ ما حصل مستحيل أن يكون ناتجاً عن رصاصة بل عن الاصطدام بمعدات كبيرة".
 
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