لبنان

هذا ما فعله العدو الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين

Lebanon 24
17-01-2022 | 06:42
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وضعت قوات العدو الاسرائيلي شباكا من الحديد فوق السياج التقني، عند محلة كروم الشراقي - خراج بلدة ميس الجبل، ونفذت آلية بوكلن أعمال حفريات ورفع سواتر ترابية خلف الطريق العسكري في المحلة المذكورة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميس الجبل

الحدود

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