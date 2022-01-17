هذا ما فعله العدو الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين

وضعت قوات العدو الاسرائيلي شباكا من الحديد فوق السياج التقني، عند محلة كروم الشراقي - خراج بلدة ميس الجبل، ونفذت آلية بوكلن أعمال حفريات ورفع سواتر ترابية خلف الطريق العسكري في المحلة المذكورة.