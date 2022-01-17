لبنان

فرنجيه استقبل حجازي وبحثا في التطورات

Lebanon 24
17-01-2022 | 06:50
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استقبل رئيس تيار "المرده "سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي حجازي، في حضور مسؤول العلاقات مع سوريا المحامي بطرس فرنجيه والمسؤول الاعلامي في المرده المحامي سليمان فرنجيه حيث دار البحث حول مجمل القضايا والتطورات الراهنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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