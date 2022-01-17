لبنان

كورونا... هل ستنتهي قريبا؟!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-01-2022 | 06:45
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تنتشر بعض المعلومات التي تفيد بأن متحور "أوميكرون" سيكون آخر متحورات  فيروس كورونا، إذ أن سرعة انتشاره واعراضه البسيطة مؤشر الى امكانية تحوّل هذا الفيروس الى نوع من "انفلونزا" سيعتاد ويتعايش معها المجتمع.

وفي هذا الاطار يقول رئيس مركز أبحاث الامراض الجرثومية في الجامعة الاميركية في بيروت الاختصاصي في طب الأطفال البروفسور غسان دبيبو أن " المعلومات المنتشرة غير دقيقة مئة في المئة لكن الوضعية الحالية لفيروس كورونا تشكل مؤشرا ايجابيا، اذ ان سرعة انتشار "أوميكرون" وعوارضه المحدودة تدل إلى امكانية الوصول الى مناعة مجتمعية تتغير بفعلها طريقة التعاطي مع كورونا.

أضاف:  "لكن وبطبيعة الاحوال لا يمكن الحديث عن تحوّل كورونا الى "انفلونزا" خلال الفترة القريبة، اذ انه لا بد من الانتظار لعدة سنوات للتأكد من ان الفيروس لم يجدد نفسه ولم يظهر في أي متحور جديد، ولحينها لا بد من الاستمرار في اعتماد كل أساليب الوقاية، اذ ان "أوميكرون" قد يكون خطرا على فئة من الناس لاسيما الذين يعانون من مشاكل صحية أو الذين لم يأخذوا اللقاح".

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