عون عرض مع طرابلسي الأوضاع السياسية العامة

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب ادغار طرابلسي الأوضاع السياسية العامة، والأوضاع الاجتماعية الخانقة، إضافة الى التحولات الإقليمية التي تركت انعكاسات على الوضع الداخلي. ورحب طرابلسي بعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، للافساح في المجال امام الحكومة للعمل بانتظام.