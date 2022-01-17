بري: لا خلاص للبنان إلا بالعودة الى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون و بالدولة المدنية

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري "حبذا لو ان الحركة السياسية في لبنان تشبه وتتماثل بالحركة الثقافية في نقائها وإبتعادها عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية".وخلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة، اشار بري إلى أن "قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تُطبق فيه الدساتير والقوانين حتماً سيكون الإنهيار تلو الإنهيار فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة الى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون و بالدولة المدنية".