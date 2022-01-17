لبنان

بعض أفران الشمال لم تفتح ابوابها... ما هو السبب؟

Lebanon 24
17-01-2022 | 07:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمنع أغلب الافران في الشمال من استلام مادة الطحين من المطاحن بسبب تقلب سعر صرف الدولار، ما ادى الى اغلاق مجموعة كبيرة من الأفران.
 
 
 
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