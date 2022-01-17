بوشكيان شجع مبادرين على تقديم مشاريع متكاملة لتمويلها من مستثمرين

شجع وزير الصناعة جورج بوشكيان "أصحاب المبادرات الابتكارية من الشباب المتخرج حديثا من الجامعات على اقامة المشاريع الانتاجية والصناعية، وتقديم الأفكار الكاملة والمتكاملة القابلة للتنفيذ مع الآليات التطبيقي، بحيث يجدون التمويل اللازم لها تمهيدا لتحويلها إلى مشاريع قائمة بحد ذاتها، وهذا الذي حصل مع المهندسين الشباب جان فيليب غسان عون وأديب ريمون عبود وطوني الياس زيادة الذين قدموا مشروعا لاقامة مصنع لتدوير البلاستيك في حصرايل قضاء جبيل، إلى جامعة الروح القدس في الكسليك. وبعد دراسة الجدوى، تم عرض المشروع من قبل الجامعة على مستثمرين وافقوا على تمويله بعدما وجدوا فيه إفادة اقتصادية واجتماعية وبيئية".وقد حضر أصحاب المشروع، قبل ظهر اليوم إلى وزارة الصناعة، حيث استقبلهم الوزير بوشكيان، وهنأهم على إقدامهم ومهنيتهم وشجاعتهم التي لقيت القبول والاستيعاب والتبني من مستثمرين جديين سيحولون المشروع إلى حقيقة".وبعدما عرضوا بعض المشاكل التي تعترضهم في بناء وإقامة وتنفيذ المصنع، أعطى الوزير بوشكيان تعليماته إلى الإدارة لتسهيل الاجراءات وتسريعها ليباشروا في العمل بالسرعة القصوى. وأكد أن "ميزة لبنان وتفوقه وثروته هي بقدراته البشرية والابداعية والابتكارية ومؤهلات شبابه العلمية".