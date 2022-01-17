ميقاتي ترأس سلسلة لقاءات في السراي الحكومي

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، واجتمع مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه الذي أعلن إثر اللقاء:"قمت بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء لاطلاعه على مضمون الإجتماع مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو في وزارة الأشغال العامة والنقل اليوم.ولقد أثنت السفيرة غريو على قرار الذي اتخذناه بالعودة للمشاركة في جلسات مجلس الوزراء، واعتبرته قرارا مهما ومسؤولا كونه يشكل رسالة إيجابية للمجتمع الدولي. كما اطلعت الرئيس ميقاتي على ان الحكومة الفرنسية، بشخص وزير النقل الفرنسي، وجهت لي دعوة كوزير أشغال عامة ونقل لعقد اجتماع في باريس يوم الخميس المقبل في ٢٠ الشهر الحالي عند الثانية من بعد الظهر. وستكون لي زيارات الى عدة مرافق عامة في فرنسا ضمن إطار عمل وزارة الأشغال العامة والنقل منها: لمطار باريس الذي يقوم على إدارة المطارات الفرنسية وهذا الموضوع مهم جدا لتعزيز اواصر العلاقة بين مطار رفيق الحريري الدولي والمطارات الفرنسية. وستكون هناك زيارة تقنية لمرفأ مرسيليا للاطلاع على سير العمل وطريقة إدارة المرفأ، من البوابة الرئيسية الى السفن، اضافة الى زيارة لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك في فرنسا، وستكون لي لقاءات عديدة مع شركات معنية بالمخططات التوجيهية للنقل في العاصمة الفرنسية.أضاف" اطلعت دولة الرئيس ميقاتي على هواجس وزارة الأشغال العامة والنقل بالموضوع المتعلق بموازنة العام ٢٠٢٢ ، وخصوصا في 3 بنود اساسية هي صيانة الطرقات التي أصبحت حاجة ملحة بالنسبة الى وزارة الأشغال العامة والنقل، وصيانة المباني الحكومية، وموازنة المديرية العامة للطيران المدني، وكلنا نعرف بأن الآلات الموجودة بحاجة الى اعادة تحديث وتجديد. كان الرئيس ميقاتي متفهما لموضوع الموازنة التي ستقر للوزارة، ونحن سنناقش هذا الموضوع مع وزير المالية ليبنى على الشيء مقتضاه.وقال: بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي، وبعد العاصفة الإعلامية التي حصلت الاسبوع الماضي، وصلني اليوم التقرير الفني الكامل الذي يثبت بالعلم أن ما أصاب الطائرة ليس رصاصة لا من قريب ولا من بعيد، بل هو جسم كبير وثقيل ومتحرك ادى إلى ثقب في الطائرة اليونانية تحت قمرة القيادة. وطلبت من مدير عام الطيران المدني فادي الحسن بان ينشر هذا التقرير على الصفحة الرسمية للمديرية العامة للطيران المدني ليكون في متناول الشعب اللبناني، فلا مصلحة لأحد بأن يهز سمعة لبنان في العالم في هذا الوقت حيث يجب ان تتكاتف الجهود للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تهز البلد.هذه الحادثة انتهت وهي حادثة عرضية.وردا على سؤال قال"ادارة الطائرة اليونانية كانت قد أبلغت مدير عام الطيران المدني قبل عشرة أيام انها ستوقف رحلاتها الى لبنان في شهري كانون الثاني وشباط، وارسلت الى للمديرية العامة للطيران المدني بأنها ستوقف رحلتها لان هناك ضررا جسيما حصل للطائرة ولم تقل بأنها رصاصة.واعلن ردا على سؤال"ان زيارته الى فرنسا هو لمناقشة أمور عديدة منها هبة الباصات، وسكك الحديد، وطيران الشرق الأوسط والمديرية العامة للطيران المدني، ومرفئي بيروت وطرابلس.