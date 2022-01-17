لبنان

لجنة حقوق الانسان أملت ان تلحظ الموازنة امكانات أكبر للاوضاع المعيشية والصحية في السجون

Lebanon 24
17-01-2022 | 07:48
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عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النائبين رولا الطبش واسعد درغام وممثلين لجمعيات أهلية.
 
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب موسى: "خصص اجتماعنا اليوم للاوضاع المعيشية والصحية في السجون. وهذا الموضوع كنا نتحدث عنه دائما، كذلك الاكتظاظ في هذه السجون والعفو العام، وعقدنا اجتماعات عديدة للجنة حقوق الانسان. حصرنا الاجتماع اليوم بالامور المعيشية والصحية نتيجة الظروف الضاغطة والتعثر والمعاناة فيها كبيران جدا. ما نقوله إن هؤلاء المساجين يقضون عقوبة معينة، ويجب التعامل معهم بكرامة كاملة من اجل ان يكونوا اعضاء فاعلين في المجتمع. ونشكر الجمعيات الاهلية والمؤسسات الدولية وهي تقدم تقديمات لا بأس بها وجيدة. المطلوب اليوم ان تلحظ الموازنة امكانات اكبر للسجون من اجل معالجة هذين الامرين الاساسيين. والتغطية الطبية في المستشفيات وموضوع الدواء وما يسمى الدكان في السجن، أي بعض المأكولات وموضوع الملابس والفرش والاسرة. وزيادة الموازنة امر مهم جدا وسنعمل عليه خلال مناقشة الموازنة وتأهيل المركز الطبي، ويجب ان تكون هناك اعادة تأهيل لهذا المركز. وهناك نقطة اساسية وهي لجنة التنسيق بين كل المؤسسات الاهلية لسد كل الثغرات، والسجناء في حاجة اليها. ونأمل من هذه اللجنة ان تضع نوعا من الخطة القصيرة الامد بالمواضيع المعيشية والصحية في السجون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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