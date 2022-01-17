بو حبيب استقبل السفير السوري في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي وأطلعه على أجواء زيارته الى واشنطن كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين .

بعد اللقاء قال السفير السوري :اللقاء مع الوزير بو حبيب كان للتهنئة بالعام الجديد، وتعافيه من كورونا. وكانت هناك اطلالة على العلاقات الثنائية وقرأ الوزير بو حبيب في المشهد الدولي، بعد زيارته للولايات المتحدة الاميركية.وكان متفائلا بالتسهيلات التي تقدمها الادارة الاميركية، وكذلك متفائلا بالتعاون بين البلدين الشقيقين، وتمنى للسفارتين في سوريا ولبنان المزيد من التفعيل لهذا التعاون.اضاف السفير علي: من جهتي شددت على ان سوريا من جانبها مفعلة لهذا التعاون، ومتحمسة لاستقبال كل تعاون ينعكس ايجابا على العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.وبحث الوزير بو حبيب مع سفير تشيلي لدى لبنان كارلوس موران في التطورات السياسية وانتخاب رئيس جديد لجمهورية تشيلي. كما تم البحث في العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية وثقافية بين البلدين.وبحث الوزير بو حبيب مع سفير بلغاريا لدى لبنان بويان بيليف في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على المستوى الديبلوماسي.كما بحث الوزير بو حبيب مع سفير "منظمة فرسان مالطا ذات السيادة "أندريه العلاقات الثنائية والودية بين البلدين وسبل تعزيزها‎ واكد السفير بورغ اهتمام بلاده بالاستقرار في المنطقة خصوصا في لبنان‎وأعلن عن ترشيح مالطا للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن في الأمم المتحدة للعامين -20242023-. كما طرح السفير بورغ موضوع ازالة تأشيرات السفر بين البلدين عن جوازات السفر الديبلوماسية ما يعزز العلاقة بين لبنان ومالطا.