لبنان

بو حبيب استقبل السفير السوري في لبنان

Lebanon 24
17-01-2022 | 08:22
A-
A+
Doc-P-908086-637780297853778061.jpg
Doc-P-908086-637780297853778061.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي وأطلعه على أجواء  زيارته الى واشنطن كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين .
بعد اللقاء  قال السفير السوري : 

اللقاء مع الوزير  بو حبيب كان للتهنئة بالعام الجديد، وتعافيه من كورونا. وكانت هناك اطلالة على  العلاقات الثنائية وقرأ  الوزير بو حبيب في المشهد الدولي، بعد زيارته للولايات المتحدة الاميركية. 
 وكان متفائلا بالتسهيلات التي تقدمها  الادارة الاميركية، وكذلك متفائلا  بالتعاون بين البلدين الشقيقين، وتمنى للسفارتين في سوريا ولبنان المزيد من التفعيل لهذا التعاون. 
اضاف السفير علي: من جهتي شددت على ان سوريا من جانبها مفعلة لهذا التعاون، ومتحمسة لاستقبال كل تعاون ينعكس ايجابا على العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين.

وبحث الوزير بو حبيب مع سفير تشيلي لدى لبنان كارلوس موران  في التطورات السياسية  وانتخاب رئيس جديد لجمهورية تشيلي. كما تم البحث في العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها من خلال توقيع اتفاقيات اقتصادية وثقافية بين البلدين.

وبحث الوزير بو حبيب مع سفير بلغاريا لدى لبنان بويان بيليف  في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها  على المستوى الديبلوماسي.

 كما بحث الوزير بو حبيب مع  سفير "منظمة فرسان مالطا ذات السيادة "أندريه العلاقات الثنائية والودية بين البلدين وسبل تعزيزها
‎  واكد السفير بورغ اهتمام بلاده بالاستقرار في المنطقة خصوصا في لبنان 
‎وأعلن عن ترشيح مالطا للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن في الأمم المتحدة للعامين -2024 
2023-. كما  طرح السفير بورغ موضوع ازالة تأشيرات السفر بين البلدين عن جوازات السفر الديبلوماسية ما يعزز العلاقة بين لبنان ومالطا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2022-01-17
13:13 | 2022-01-17
12:00 | 2022-01-17
14:59 | 2022-01-17
14:57 | 2022-01-17
14:27 | 2022-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website