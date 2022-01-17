لبنان

اسعار المحروقات الى انخفاض؟.. وهذا ما سيحصل بين اليوم مساء أو غدا صباحا

Lebanon 24
17-01-2022 | 08:35
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا انه "يتم العمل على اصدار جدول للاسعار بين اليوم مساء أو غدا صباحا عبر المنصة".
وتوقع ابو شقرا  في إتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، "انخفاضا في سعر صفيحة البنزين بسبب انخفاض سعر الصرف"، مشيرا الى "ان الانخفاض في سعر البنزين سيكون حسب سعر صيرفة وحسب سعر الـ15 في المئة المعتمدة لاصحاب المحطات"، متمنيا "ان يكون هناك استقرار في سعر الصرف رأفة بالمواطن وأصحاب المحطات والموزعين".
 
وطالب ابو شقرا وزارة الطاقة "الاسراع في استيراد المازوت لمصلحة المنشآت التي تغطي القسم الاكبر من منطقة الشمال والجنوب". كما دعا الى "الاسراع في تفريغ البواخر التابعة للدولة اللبنانية".
المصدر: الوكالة الوطنية

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