لبنان

مواطنون يجولون على المحلات التجارية ويطالبون بتخفيض الأسعار (صور)

Lebanon 24
17-01-2022 | 08:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عدد من الأهالي بجولة على اصحاب المحلات التجارية في مدينة الميناء مطالبين بضرورة تخفيض الاسعار بعد هبوط سعر صرف الدولار والنظر في وضع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها.
 
 
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