انخفاض في اسعار الدجاج!

أعلن رئيس النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان إنخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي نسبة إنخفاض الدولار، مشيراً الى أن إنخفاض السعر كبير ووازن وسيمكن المستهلكين من الحصول على كامل إحتياجاتهم من الدجاج، و"هو مصدر البروتيين المحلي الوحيد الذي بإمكانه تأمين كافة حاجات اللبنانيين من هذه المادة الغذائية الأساسية".وقال بطرس في بيان "فعلاً إنه خبر سار جداً، لأن من شأن هذه التطورات الإيجابية الحاصلة على مستوى البلاد خصوصاً إنخفاض سعر صرف الدولار وعودة الحكومة الى الإجتماع وتأثير ذلك على لجم تدهور العملة الوطنية، المحافظة على القطاعات الإنتاجية خصوصاً قطاع الدواجن وتحسين قدرة المواطنين الشرائية وبالتالي حصولهم على إحتياجاتهم الأساسية ومنها الغذاء".وأكد بطرس ان البلد بحاجة الى مثل هذه الصدمة الايجابية، لكن لا بدّ أيضاً من عدم التفريط بهذه المكاسب لا بل زيادتها عبر تفعيل عمل الحكومة وإتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالبدء بتنفيذ الخطة الإنقاذية وتحسين ممارسة الأعمال وكذلك الظروف المعيشية للمواطنين".