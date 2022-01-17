أبو فاعور : جميلة وعود النقابات المتعددة والعبرة في التنفيذ

قال عضو "كتلة اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان: " جميلة جدا وعود النقابات المتعددة سواء نقابة مستوردي المواد الغذائية او تجار الدواجن او غيرها من النقابات بتخفيض اسعار المواد الاستهلاكية لكن العبرة تبقى في التنفيذ والتجارب السابقة غير مشجعة، اذا فالمطلوب من وزارة الاقتصاد ومن مصلحة حماية المستهلك تحديدا مراقبة هذا الامر للتاكد من حسن تطبيقه ومن نسبة تخفيض الاسعار قياسا مع انخفاض الدولار".