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لبنان
ميقاتي دان استهداف مطار ابو ظبي: الرسائل الدموية لم تكن في يوم من الايام الحل لأي نزاع
Lebanon 24
17-01-2022
|
09:29
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أعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن إدانته للهجوم الذي استهدف اليوم مطار ابو ظبي بالامارات العربية المتحدة وأوقع عددا من القتلى والجرحى وتسبّب باندلاع حرائق.
وقال : كل تضامننا مع دولة الامارات العربية المتحدة، رئيسا وشعبا ،ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الامن والاستقرار في الامارات وضمن مخطط يهدف الى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الايام الحل لأي نزاع.
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