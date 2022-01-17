لبنان

شبكة الخلوي TOUCH مقطوعة عن الهرمل وقراها لليوم الثاني

Lebanon 24
17-01-2022 | 09:50
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في الهرمل بانقطاع شبكة الخلوي touch  لليوم الثاني في مدينة الهرمل والقرى المحيطة ما أثار استياء عند المواطنين.
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الهرمل

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