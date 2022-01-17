مجلس القضاء الأعلى: التشهير بالقضاة يدخل في باب تقويض العدالة

صدر عن مجلس القضاء الأعلى البيان التالي:

إن مجلس القضاء الأعلى يعتبر، أن الطعن بالقرارات القضائية لمن يتظلم منها حقٌّ مقدّس، إلاّ أن التشهير بالقضاة مُصدري هذه القرارات يدخل في باب تقويض العدالة.ويرى المجلس، انطلاقاً مما تقدّم، أن ما تعرّضت له قاضي التحقيق الأول، وكذلك قضاة التحقيق والنيابة العامة الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي، يمسّ بكرامة القضاة وبسمعتهم، ويؤكد أن هذه الأفعال من شأنها أن تضرب الثقة بالسلطة القضائية وتشرّع الفوضى الإجتماعية، وهو بصدد إجراء المقتضى القانوني اللازم بهذا الخصوص.