خضر: لاستعداد الجهات المعنية لمواجهة العاصفة الثلجية المتوقعة

دعا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر جميع الادارات المعنية والدفاع المدني والقوى الامنية وغرفة إدارة الكوارث إلى "الجهوزية والاستعداد لمواجهة العاصفة الثلجية المتوقعة حسب نشرة دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية والتي يبدأ تأثيرها ليل يوم الثلاثاء حتى صباح الخميس في 20/1/2022، بحيث يتوقع هطول أمطار غزيرة وتساقط للثلوج على مرتفعات متدنية، يرافقها رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة".وطلب خضر من المواطنين "توخي الحذر وعدم سلوك الطرقات الجبلية تلافيا لخطر الإنزلاق".