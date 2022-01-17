حريق داخل منزل وسحب جثة امرأة في فغال

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل منزل في فغال - جبيل.

كما وعملوا على سحب جثة مواطنة ونقلها الى مستشفى البترون الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.