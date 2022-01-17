لبنان

حريق داخل منزل وسحب جثة امرأة في فغال

Lebanon 24
17-01-2022 | 10:15
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل منزل في فغال - جبيل.
كما وعملوا على سحب جثة مواطنة ونقلها الى مستشفى البترون الحكومي، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 
 
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