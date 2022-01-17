المرتضى بحث مع سفير مالطا في التأسيس لتعاون ثقافي مشترك

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الاونيسكو اليوم سفير دولة مالطا الدكتور اندرو بورغ.



وتم البحث في التأسيس لتعاون ثقافي متين بين الدولتين والشعبين يستند الى القيم المشتركة انسانيا والجذورالواحدة متوسطيا وفينقيا. كما تم البحث في مواضيع شتى منها اعادة تفعيل عمل الطيران الوطني بين الدولتين، وتبادل البعثات الفنية فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم ثقافية في القريب العاجل.