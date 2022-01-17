لبنان

الخارجية دانت الهجوم الذي تعرضت له امارة ابو ظبي

Lebanon 24
17-01-2022 | 10:19
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تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدّة الهجوم الذي تعرضت له امارة ابو ظبي والذي استهدف منشآت مدنية وحيوية، مؤكدةً تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة شعبًا وحكومةً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها.
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وزارة الخارجية

أبو ظبي

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