المولوي: الامارات أقوى من أن تمس عزيمتها

غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه الخاص على "تويتر" :



"الإمارات، التي سطّرت أضخم رواية نهوض حضارية في العصر الحديث، أقوى من أن تمس عزيمتها يد حاقدة خائبة".