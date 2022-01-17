لبنان

المولوي: الامارات أقوى من أن تمس عزيمتها

Lebanon 24
17-01-2022 | 10:21
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غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عبر حسابه الخاص على "تويتر" :

"الإمارات، التي سطّرت أضخم رواية نهوض حضارية في العصر الحديث، أقوى من أن تمس عزيمتها يد حاقدة خائبة".  
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وزير الداخلية

الامارات

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