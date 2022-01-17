لبنان

سلام: الاعتداء على مطار ابوظبي عمل جبان

Lebanon 24
17-01-2022 | 10:45
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دان الرئيس تمام سلام الاعتداء الذي تعرض له مطار ابو ظبي في الامارات العربية المتحدة والذي ادى الى مقتل عدد من الاشخاص وجرح عدد من المواطنيين، ووصفه ب"العمل الجبان" واكد تضامنه ووقوفه الى جانب الامارات قيادة وحكومة وشعبا.
المصدر: الوكالة الوطنية
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تمام سلام

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