سعر الدولار على منصة "صيرفة" يتراجع.. إليكم كم بلغ

علم "لبنان24" من مصادر في مصرف لبنان أن سعر الدولار على منصة "صيرفة" تراجع إلى من 24400 ليرة إلى 23900 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ سعر منصة صيرفة تجاوز يوم أمس سعر الدولار في السوق الموازية الذي بلغ 23650 ليرة في حين أن دولار "صيرفة" كان 24400.

ويعني ذلك أن سعر المحروقات سيتراجع يوم غدٍ بعدما كان آخر جدول يعتمد على سعر دولار "صيرفة" والذي كان قد وصل إلى 24600 ليرة.

كذلك، فإن تراجع سعر "صيرفة" يعني أنّ قيمة الأموال بالليرة في المصارف ستزداد قليلاً بالدولار، خصوصاً أن المصارف في المرة الأخيرة احتسبت دولارها على 24700 ليرة.