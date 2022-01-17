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لبنان
الجميل: لن نترك أرضنا وسنبقى هنا
Lebanon 24
17-01-2022
|
11:43
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احتفل راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان ابي نجم بالذبيحة الالهية لمناسبة عيد مار انطونيوس الكبير وذكرى شهداء الدوار، وعاونه الاب سليم الاشقر والاب نعيم صقر.
وحضر القداس رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، رئيس اقليم المتن الشمالي النائب المستقيل الياس حنكش، وعدد من الفعاليات السياسية والرسمية ورؤساء البلديات المجاورة والمخاتير. كما شارك في الاحتفال عضو اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي - الاسلامي المدير الاداري لمجلتي "العنفوان" و"درون نيوز" جورج صقر وعقيلته هيام.
والقى المطران ابي نجم عظة عن الحياة المسيحية عموما والحياة الرهبانية خصوصا التي تسعى الى القداسة فقال:"القداسة هي جهاد يومي ومقاومة لروح الشر مثلما قالت رسالة افسس :"البسوا درع البر وسلاح الله الكامل لتستطيعوا المقاومة، احملوا ترس الايمان، ضعوا خوذة الخلاص، تقلدوا سيف لروح لأن مصارعتنا مع ولاة هذا العالم عالم الظلام". فنحن نعشق المسيح دون سواه، قضيتنا هي المسيح، لا قضية غيره، هو الحق والحقيقة والشهيد الحقيقي هو من مات من اجل حقيقة المسيح. في مثل هذا اليوم ضحى شهداؤنا بحياتهم من اجل هذه الحقيقة، ولولاهم لما كنا نحن الليلة هنا. لقد برهن شهداؤنا بأن الخير في النهاية سينتصر على الشر. لقد قاتلوا وقتلوا دفاعا عن النفس وعن الاطفال والنساء والعجزة".
اضاف: "القتل ان لم يكن دفاعا عن النفس وعن الحرية هو عمل جبان، ومن يقتل هو انسان ضعيف الشخصية، لا يجرؤ ان يواجه الحقيقة، وهذا ما حدث في حياة المسيح، لم يستطيعوا مجاراته في الحقيقة لأنه هو كان الحقيقة فقتلوه ليرتاحوا، لكنه قام في اليوم الثالث وانتشر الانجيل في العالم".
وختم: "اننا اليوم مع شهدائنا نجدد إلتزامنا بحقيقة المسيح واستعدادنا لنموت في سبيله، وهذه هي القداسة. مع القديس البار انطونيوس وشهدائنا نعلن عشقنا للمسيح والموت في سبيله".
رئيس الكتائب
وكانت كلمة لرئيس حزب الكتائب تحدث فيها عن اهمية هذه الذكرى وقال: "لو سقطت الدوار لكانت انتهت مقاوتنا، المواجهة كانت في العيرون، وعلى بعد بضع امتار شكل رجالنا حائطا بشريا في وجه الجيوش الزاحفة. وقفة عز وبطولة حالت دون سقوط بكفيا وانتهاء المسيرة. جزء كبير من الابطال الاحياء يحملون معهم ذكريات مؤلمة من رحيل اصدقاء واشقاء. شباب المقاومة ساعدوا اهل الدوار في المعارك، ومن كل الاقسام القريبة توجه شبابنا في هذا النهار لمساندة اخوتهم، وبفضل تضحياتهم ما كنا لنكون هنا اليوم نحتفل بالقداس الالهي في كنيسة مار انطونيوس الكبير - الدوار".
وتابع: "اود ان اشكركم سيدنا على هذه العظة المعبرة التي هي عبارة عن رسالة موجهة الى كل فرد منا حول الانسان المسيحي. المسيحي ليس على الهوية، بل هو الانسان الصادق الذي يقول الحق ويشهد للحق ويضحي بنفسه للحق من اجل الآخرين. هذا هو المسيحي وهذه هي الحياة المسيحية الحقيقية. هذا هو دربنا وهكذا هي حياتنا، نسعى للشهادة ولا ندعي القداسة. نحاول ان نكون مسيحيين صالحين في كافة سبل حياتنا، لا نضع مسيحيتنا على جنب عندما نتعاطى الشأن السياسي. وهذا اليوم بالنسبة لنا، يضرب به المثل حول مدى تعلقنا بهذه الارض المقدسة. اننا نعتبر أن جزء منا مغروس بين تراب هذه الارض يحتضن ارز الرب، لنا اخوة واصدقاء ضحوا لنتعلم منهم ان نصمد وألا نستسلم، وألا نفقد الامل او نتراجع او نساوم".
واضاف: "معركتنا اليوم سيدنا هي كما تفضلت وقلت في العظة، تتجسد بشهادتنا للحقيقة والحق. نحن مستمرون في العمل لبناء وطن افضل مع كل الشرفاء الذين يشاركوننا فكرنا ومبادءنا، ونعمل لنبني لكل انسان لبناني حياة ملؤها الكرامة وبعيدة كل البعد عن الذل. نقاوم سويا الفساد الذي يسعى لأسر حياتنا، فيستعيد كل لبناني حياته وكرامته مرفوع الهامة لا يهاب الغد".
وختم: "اننا نسأل الله ان تبقى سيدنا الراعي الصالح الذي عهدناه وان تزداد محبة الناس لكم يوما بعد يوم. اننا نقف الى جانبكم ونشكركم على حضوركم معنا اليوم. كما اسأل الرب ان يحفظ عائلتي الكبيرة في الدوار، وليحمكم الرب من كل شر وشرير".
وختم: "اننا خسرنا بسبب الوباء خيرت شبابنا في ظل ازمة اقتصادية جدا صعبة تمر بها البلاد. ولكن نحن لبعض، وسنبقى لبعض ولن نترك بعضنا البعض، الى ان نتخطى هذه الايام الصعبة. نسأل الله بشفاعة القديسين وصلوات شهدائنا الابرار، ان تمر هذه المرحلة بأقل ضرر ممكن، ونعود لبناء بلدنا الذي كنا دوما نحلم به. هذا حلمنا وهذه معركتنا ولن ننهزم ولن نترك ارضنا، باقون هنا ومتمسكون بكل شيء حاربنا من اجله من قيم واخلاق وثقافة".
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