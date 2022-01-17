لبنان

حمية يزور فرنسا غداً بدعوة رسمية من نظيره الفرنسي

Lebanon 24
17-01-2022 | 11:49
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أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في بيان اليوم، أن الوزير حمية "يغادر بيروت، غداً الثلاثاء متوجها الى العاصمة الفرنسية، بناء لدعوة رسمية من نظيره الفرنسي جان باتيست  نقلتها اليه سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، حيث يلتقي حميه نظيره باتيست يوم الخميس المقبل للبحث في مواضيع عدة تعنى بها الوزارة.
 
وسيقوم بجولة على بعض المرافق الحيوية الفرنسية، انطلاقا من مطار شارل ديغول للاطلاع على احدث التجهيزات التقنية، بالاضافة الى زيارة لمرفأ مرسيليا والشركة الوطنية لسكك الحديد وشركات معنية بالنقل المشترك".
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