إصابة فتاة بحادث صدم في صور

أصيبت الفتاة "ر.ع" بكسر في ساقها ورضوض، بعدما صدمتها سيارة، اثناء عبورها الكورنيش البحري الشمالي لمدينة صور.

وعمل عناصر الصليب الأحمر على نقلها الى المستشفى للمعالجة وحالتها مستقرة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".