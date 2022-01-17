لبنان

إصابة فتاة بحادث صدم في صور

Lebanon 24
17-01-2022 | 12:04
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أصيبت الفتاة "ر.ع"  بكسر في ساقها ورضوض، بعدما صدمتها سيارة، اثناء عبورها الكورنيش البحري الشمالي لمدينة صور.
 
وعمل عناصر الصليب الأحمر على نقلها الى المستشفى للمعالجة وحالتها مستقرة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
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