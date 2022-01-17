التخريب يطالُ مركزاً رسمياً.. هذا ما فعله مجهولون في إقليم الخروب

أقدم مجهولون على سرقة شبكة محطة القصر البلدي الجديد في بلدة شحيم - إقليم الخروب، ويقع عند مفرق بلدة البرجين في حي الشريفة، الأمر الذي تسبب بحرمان المنطقة المحيطة بالموقع بساعة التغذية اليومية بالتيار الكهربائي.وحضر مفتشون من مؤسسة كهرباء لبنان وكشفوا على المكان، كما تم إبلاغ مخفر شحيم بالحادثة وباشر تحقيقاته.