14 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6109 إصابات ما رفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 826279.

كما وسجل لبنان 14 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9397.