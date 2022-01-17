تسعيرة البنزين ستصدرُ غداً.. إليكم كم سيتراجع ثمنه

قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 23900 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين".

وأشارت المصادر عينها أن نسبة الـ15% الأخرى من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار 25012.5.

وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن تشهد صفيحة البنزين انخفاضاً طفيفاً يتراوح بين 4 و 10 آلاف ليرة.

أما سعر المازوت فمن المتوقّع أن يشهد تراجعاً أيضاً ولكن النسبة لن تكون عالية، وقد تكون بين 18 و 34 ألف ليرة لبنانية.