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لبنان
الإدانات لاستهداف مطار أبوظبي تتوالى.. هذا ما قاله حزب "الكتائب"
Lebanon 24
17-01-2022
|
13:05
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توالت ردود الفعل في لبنان المستنكرة للإعتداء
الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة إثر هجوم بطائرات من دون طيار على مطار أبوظبي، اليوم.
وقال النائب محمد الحجار عبر "تويتر":
"الإعتداء الأمني والعسكري على دول الخليج العربي أصبح نهجا تعتمده إيران وأدواتها، ظنا منها أنها بذلك ترعب وتمهد لفتنة تغطي فشلها أمام دول أدهشت بسرعة تطورها العالم. ما حصل في مطار أبو ظبي اليوم من إعتداء جبان، يستلزم وقفة عربية جامعة تضع حدا لهذا العدوان والصلف الإيراني في المنطقة".
بدوره،
استنكر جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب اللبنانية في بيان، "الاعتداء الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة إثر هجوم بطائرات من دون طيار والذي استهدف أمنها واستقرارها وعرض سلامة مواطنيها للخطر".
ووضع "هذه الإعتداءات المتكررة على الدول الخليجية، وخصوصاً ما حصل اليوم في إمارة أبو ظبي، في سياق محاولات البعض لتأزيم الأجواء السياسية والعسكرية".
كما وشجب "محاولات البعض لزعزعة أمن دولة الإمارات والخليج العربي عامة، ولاسيما في هذا التوقيت المفصلي الذي يرسم خلاله مستقبل المنطقة"، ودعا "الأمم المتحدة والأطراف المعنية للجم أي محاولة لتعكير الأمن والسلام في المنطقة".
بدوره، غرّد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" عبر "تويتر" قائلاً:
"المسيرات الإيرانية الإرهابية التي اعتدت على الإمارات، وتعتدي على السعودية، تفضح للعالم أجمع المخطط التدميري للجمهورية الفارسية - الفاشية في العالم العربي. هذا التمادي الايراني في دعم المليشيات الحوثية مدان بشدة، ويحتم على الأشقاء العرب المزيد من الوحدة والحزم لإيقافه عند حده".
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