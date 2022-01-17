"جرائم المعلوماتيّة" في قوى الأمن تستدعي مدير تلفزيون.. ما القصة؟

عُلِم أنّ مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية استدعى مدير "تلفزيون الثورة اللبنانية-السلطة الرابعة" السيد ايلي معربس للحضور أمامه غداً في دعوى رفعها رئيس مجلس ادارة السوق الحرة في مطار بيروت محمد زيدان على خلفية تقرير بثه التلفزيون عن السوق الحرة.