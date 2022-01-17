كم بلغ عدد إصابات "كورونا" في مستشفى طرابلس الحكومي؟

أصدر مستشفى طرابلس الحكومي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا داخله، وجاء فيه:

"- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 40.- عدد الحالات المشتبه بإصابتها خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: صفر.- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة :1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1486.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 21.- حالات وفاة: 1".