لبنان

إلقاء قنبلة وإطلاق نار.. هذا ما حصل في عكار

Lebanon 24
17-01-2022 | 13:31
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أقدم مجهولون على القاء قنبلة مترافقة برشقات نارية بين بلدتي رحبة ودير عوزا بعكار من دون معرفة الأسباب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وباشرت شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين.
 
 
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